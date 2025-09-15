Областният управител на Перник Людмил Веселинов надъха учениците: Дипломата е просто документ, истинската стойност сте вие, бунтувайте се и задавайте въпроси!

Областният управител на Перник Людмил Веселинов разтърси първия учебен ден с нестандартна реч – без клишета и празни обещания. Той каза на учениците в прав текст, че дипломата не е билет за живот, а истинските уроци идват от грешките, провалите и смелостта да станеш по-силен след падане.

„Скъпи ученици, учители и родители, Днес звънецът бие отново – не просто за начало на учебната година, а за началото на още един опит да научим как да вървим по своя път. Искам да ви кажа нещо различно от обичайното: училището не е единственото място, където се става „умeн“ или „успешен“. Истинските уроци често идват отвън – от грешките, от провалите, от паданията, които ви карат да станете по-силни. Не вярвайте сляпо, че дипломата е билет за живот. Тя е просто документ. Истинската стойност сте вие – в идеите ви, в смелостта ви, в готовността ви да пробвате, да падате и пак да ставате. Там е истинската наука, там е истинското знание. Затова бъдете любопитни, бунтувайте се срещу скучното и безсмисленото, задавайте въпроси, не приемайте готови отговори. Вярвайте в силата си да мислите самостоятелно. Светът днес не търси зубрачите, а най-смелите. Желая ви година, в която ще сгрешите достатъчно пъти, за да откриете своята истина. Защото само този, който се осмели да падне, може да се изправи по-висок.

Честита нова учебна година!“

Людмил Веселинов

Областен управител на Перник