Първи учебен ден в Перник с ремонтирани басейни, нови кабинети и послания от кметове, министри и дипломати

Перник влезе в новата учебна година с помпозни церемонии и серия от гръмки обещания.

Кметът на общината Станислав Владимиров удари първия звънец в X ОУ „Алеко Константинов“ и XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. „Всеки помни първата крачка, която е направил в училище и този миг завинаги остава в сърцето му. Ученическите години носят много емоции, но и знания, които ще ви помогнат да реализирате мечтите си“, каза той, като подчерта, че Перник ще „продължава да подобрява материалната и спортна база на училищата“.

Нов плувен басейн

В „Алеко Константинов“ Владимиров откри обновен плувен басейн и три спортни игрища.

Съоръжението е напълно обновено и предлага добри условия за спорт и обучение по плуване. Заедно с басейна , в двора на училището бяха открити и три новоизградени игрища – за хандбал, волейбол и баскетбол.

Заедно с кмета Владимиров бе и директорът на училището Десислава Стефанова, която изрази благодарност към Общината за инвестициите в образователната инфраструктура. Кметът Владимиров подчерта, че развитието на модерна спортна база е сред приоритетите на община Перник, защото здравето и възпитанието на младите хора са най-важната инвестиция в бъдещето. Нов кабинет за Музика

В XIII ОУ – нов кабинет за музикално обучение, открит заедно с народния певец Илия Луков.

Зам.-кметът Стефан Кръстев изнесе слово в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“. „Нека новата учебна година бъде изпълнена с нови хоризонти, заслужени успехи, здраве, оптимизъм и гордост от постигнатото. Вървете смело напред“, призова той, а до него китайският дипломат Джан Йенбо бе „приятно изненадана, че в училището се изучава и китайски език“.

„Малко са дните в българския календар, чакани с такова нетърпение. 15 септември е символна дата, която връща спомени, свързани с началото, с първите трепети, с образа на любимия учител и истинските приятелства“, каза другият зам.-кмет Борис Томов при откриването на учебната година в ОУ „Св. Иван Рилски“.

В най-голямото пернишко училище гост бе министърът на външните работи Георг Георгиев: „Не зная дали има друга страна по света, в която първият учебен ден да е наистина празник – момент, изпълнен с очакване, светлина, надежда и смисъл. Мисията на всички нас като общество е чрез децата ни да създаваме по-добра и просперираща страна.“

„Днес училищният двор отново е изпълнен с усмивки, радост и надежди. 15 септември е не просто начало на учебната година, а символ на стремежа ни към знание, развитие, дръзновение и бъдеще“, добави и депутатът Христина Георгиева.

Областният управител Людмил Веселинов се появи в ПГТС „Йордан Миланов“ и изненада с нестандартно обръщение: „Училището не е единственото място, където се става „умен“ или „успешен“. Истинските уроци често идват отвън – от грешките, от провалите, от паданията, които ви карат да станете по-силни.“

„Откривайте в знанието сила, която да претворявате в умения. Нека времето ви в училище да е запомнящо, вдъхновяващо, забавно и ползотворно. Бъдете активни, опознавайте и обичайте своя град, вие сте бъдещите му строители“, заяви и главният инженер на общината инж. Сашко Илиев.

Началникът на РУО – Перник Юлиана Ефремова откри учебната година в VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в Професионалната гимназия по икономика. „С огромно уважение и сърдечна признателност се обръщам към Вас в този тържествен ден – 15 септември, когато училищният звънец отново ще събере в класните стаи онези, които носят светлината на знанието и надеждата за едно по-добро бъдеще“, каза тя и благодари на учителите за „професионализма, търпението и отделеността“.

Перник изпрати първия учебен ден с усмивки, нови ремонтирани класни стаи и много пожелания. Остава да видим дали ще се сбъднат.