Седем младежи в ареста след спец акция в Перник

Седем души са задържани за притежаване на наркотични вещества при спецакция в Перник

Продължават действията на полицията за противодействие на притежаването и разпространението на наркотици в града

Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с употребата, притежаването и разпространението на дрога е проведена в края на миналата седмица в областния град. При мащабните действия са иззети около 30 грама марихуана и са задържани 7 души на възраст от 18 до 22 години.

Около 3 грама марихуана е иззета при проверка на 21-годишен в пернишкия кв. „Твърди ливади“. При проверка на 19-годишен перничанин и последвалия обиск са иззети около 6 гр. марихуана.

Последвали процесуално-следствени действия и от помещение на мазе ползвано от младежа са иззети още 13 грама зелена суха листна маса с индикация на марихуана при направен полеви наркотест.

От 18-годишен перничанин органите на реда конфискували над 2 грама марихуана, който бил проверен на ул. „Софийско шосе“ в областния град.

Младежи на 18, 19, 20 и 22-годишна възраст са задържани в близост до детска градина и училище в Перник. От тях за иззети над 3 грама суха зелена листна маса, реагирала на марихуана при направения полеви тест.

Всички са били задържани за до 24 часа с полицейски мерки. Голяма част от тях са познати на органите на реда и с други подобни прояви. Образувани са бързи производства и работата ще продължи под надзора на прокуратурата.