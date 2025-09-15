Огън изпепели складово помещение, автомобил, агрегати, дърва за огрев и половин тон зърно

Складово помещение, автомобил, агрегати и дърва за огрев са изгорели при пожар в трънското с. Лялинци. Сигнал за пожар в барака бил подаден на 13 септември около 15, 00 ч. Два противопожарни екипа от Трън и Брезник реагирали незабавно. Въпреки намесата им са нанесени значителни материални щети.

Изгорели са масивен склад и спомагателна постройка с площ около 40 кв. м., половин тон зърно, лекотоварен автомобил, моторни агрегати и ел. уреди и около 5 куб.м. дърва за огрев. Причината е късо съединение в лекотоварния автомобил. Няма пострадали хора.