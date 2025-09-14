Радомир дари огнена мощ на пожарната: две нови въздуходувки заменят труда на шестима мъже, кметът Кирил Стоев обеща модерна техника всяка година и обучение за доброволците в битката срещу бедствията

Радомир вдига нивото на пожарната безопасност – общината официално предаде две чисто нови въздуходувки на местната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Новата техника не е просто подарък за професионалния празник на огнеборците, а сериозно оръжие в борбата с огъня – една машина може да замени труда на шестима души.

„Това не е еднократен жест, а последователна политика – целта ни е всяка година да надграждаме капацитета за защита на населението и да осигуряваме на екипите и доброволното формирование модерни средства за работа“, заяви кметът Кирил Стоев, който предаде техниката на началника на пожарната инж. Тодор Тодоров. Присъстваха още заместник-кметът Станислава Генадиева и екипи на службата.

Въздуходувките ще бъдат използвани както за вентилация на сгради, така и за създаване на просеки при горски пожари – там, където човешките сили не стигат. Доброволното формирование към общината ще премине обучение за работа с новите машини, както и с ранцеви пожарогасители и тупалки.

Община Радомир подчерта, че безопасността на хората е стратегически приоритет. Превенцията и модерната техника са в основата на политиката – целта е по-малко рискове и повече спокойствие за гражданите.