Млади художници изрисуваха стените към Земенския манастир, увековечават имената на земенските деца, рисували по стената на града и се чака разрешение да бъдат нарисувани още 11 български светци-покровители

Сдружение „Млади Български Творци“ обяви, че инициативата за изрисуването на подпорните стени по пътя към Земенския манастир навлиза в последния си етап. В рисуването активно се включиха десетки деца, чиито имена ще бъдат увековечени върху стените редом до тези на организаторите.

Основен акцент в проекта е образът на Св. Йоан Богослов – покровител на Земенския манастир, който вече е изрисуван върху една от стените. Организаторите очакват разрешение да добавят още 11 светци – покровители на църкви и манастири, изобразени на входа на града.

Сдружението благодари на всички участници и подчерта, че предстоят финалните щрихи, след които ще бъде направена официална публикация за приключването на инициативата.

Вижте колко красив става Земен: