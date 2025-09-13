Текущи ремонти са направени в голяма част от учебните заведения в общината, а в навечерието на новата учебна година започна изграждането и на физкултурен салон в двора на Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон”.

Подобряване на училищната инфраструктура е сред приоритетите на община Перник тази година,каза пиарът на общината Адриан Скримов прен БНР.

„Бе извършена първата копка, с която се постави началото на изграждането на физкултурен салон в СУРИЧЕ„Д-р Петър Берон”- едно от най-големите училища в цялата област. Проектът включва изграждане на игрище, което е разграфено за няколко вида спорт, монтиране на места за публика, женска и мъжка съблекалня, баня с душове, санитарен възел, складови помещения. На финала са дейностите по ремонта на басейна в Десето основно училище „Алеко Константинов”. Надяваме се в първия учебен ден да можем да го открием. Там освен, че е подменена абсолютно цялата настилка в басейна е положена нова хидроизолация, изграден е нов санитарен възел за хора в неравностойно положение. Скоро ще бъде доставен и асансьорът, с който деца, които са трудно подвижни, ще могат да стигат до басейна. На добър етап е и работата по ремонта на басейна в най- голямата детска градина на територията на общината- ДГ „Чуден свят”, както и този в ДГ „Знаме на мира”.

Извършени са много ремонти на покривни пространства, подменена е дограмата в част от училищата.

„И едно от най- важните неща. Училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон”, добави Скримов.