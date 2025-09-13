ФК Миньор отлепя дъното

Миньор (Перник) записа трети пореден успех във Втора професионална лига, след като надви с 3:1 като гост новака Севлиево в двубой от осмия кръг. Така „чуковете“ продължават силната си серия, която започна с 2:1 над Марек (Дупница) и 3:1 срещу Спортист (Своге).

Перничани откриха резултата в 21-ата минута – след центриране от фаул на Данило Терасенко, Преслав Йорданов вкара първия си гол. Малко след това Севлиево удари греда, но в 30-ата минута Йорданов отново се разписа, този път с ефектна пета след ново центриране на Терасенко.

След почивката домакините намалиха с попадение на Емил Колев в 59-ата минута, но въпреки натиска им, Миньор отново намери начин да вкара. Дебютният гол на Терасенко оформи крайното 3:1, като украинецът завърши двубоя с две асистенции и гол. Йорданов също продължи добрата си форма, реализирайки два гола за втори пореден мач.

„Феновете на Миньор не спряха да подкрепят отбора си от първата до последната минута“, написаха от клуба.

С тази победа Миньор вече има 13 точки и се изкачи на пето място в класирането. В следващия кръг „чуковете“ посрещат лидера Фратрия (Бенковски) на 21 септември от 15:00 часа, а мачът ще бъде предаван пряко по Diema sport.

За първи път от над година Миньор записва серия от три поредни победи – последният подобен случай беше в началото на миналия сезон.