„Ето това е-прост народ,слаба държава. Как е възможно хората да си вкарват кучетата във футболното игрище, при условие че извън игрището има голяма площ от цимент, а до него има ливада, където там могат да си пускат кучетата! Те се изхождат вътре и после децата, които ритат вътре ги настъпват. Дали в белите държави това ще стане?!??!! Сами знаете отговора!“
ГРОЗНА ГЛЕДКА в кв. Твърди ливади: Стопани на кучета опикават футболното игрище в двора на 9-то училище
Потресаваща снимка във фейсбук взриви Перник. Няма такъв резил, няма такава простащина! На нея се вижда как жители на квартал Твърди ливади – стопани на кучета, съвсем невъзмутимо са окупирали единственото изкуствено футболно игрище в района, намиращо се в двора на 9-то училище.
На въпросното игрище ритат топка децата от квартала. А днес то е опикано от домшните любимци на перничани.
Ето какво пише свидетелят на ситуацията:
Който ги познае, да пише в коментарите