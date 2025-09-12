Спецакция в София и Перник разби наркооранжерия и оръжия, боеприпаси и дрога в няколко апартамента – двама братя криминали арестувани след зрелищния удар

Разбиха група за наркотици и оръжия в София и Перник. За удара съобщиха на извънреден брифинг от СДВР.

Специализирана операция се разиграва след дълго разследване и наблюдение на бандата, занимаваща се с оръжие и наркотици. Ченгетата решава да действа и избира точен момент. Разделят се на няколко групи. Полицаите в столицата работят рамо до рамо със своите колеги в Перник.

Органите на реда успяват да се координират изключително добре и извършват акцията едновременно. Разпръскват се на различни адреси от София и Перник, а усърдната им работа и месеците на разследването се оказват много плодородни.

Органите на реда откриват различни видове дрога, оръжия и боеприпаси в почти всички апартаменти и локации, които удрят. Намират и множество наркотици, като преобладават кокаин и марихуана. Какви други субстанции са заловени все още не е ясно, както и не се знае точното количество на забранените вещества. Спецчастите откриват също безброй различни бойни оръжия със заличени номера, боеприпаси, аксесоари за тях, както и заглушители.

На брифинга на СДВР бе пояснено, че е претърсен и имот в Перник, където е установена домашна наркооранжерия. Откритите растения канабис са над 150. Намерени са също торове и лампи за отглеждането на тези растения.

Всичко е иззето и е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура.

В хода на операцията са задържани двама мъже – на 38 и 40 години, братя, с множество криминални прояви. Предлага се, че има още замесени.

Предстои да бъдат назначени всевъзможни експертизи на оръжията, като една от главните цели е да се установи дали са използвани за някакви престъпления в миналото.

В момента се нищи също като кримибратята са се сдобили с незаконните оръжия, боеприпаси и дали дрогата е била за разпространение, или не.

