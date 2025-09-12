Искрен Пецов ще пее и ще плете чесън в Долни Раковец. Столицата на най-ароматния зеленчук събира още куп звезди и гости на трети пореден фестивал 

За трета поредна година село Долни Раковец ще бъде столица на най-ароматния зеленчук -чесънът. На 20 и 21 септември местните производители, в партньорство с младежка неправителствена организация, отново организират Фестивала на чесъна, събитие, което вече се превръща в традиция за Радомирския край.

Тази година изненада ще е участието на Искрен Пецов – не само като певец, но и като състезател в атрактивната игра „Плетене на чесън“.

„Ще вложа всички свои заложби – не само гласа си, а и ръцете си. На сцената обикновено плета рими, а тук ще се постарая да изплета най-красивия венец от чесън. Ако спечеля, ще го нося като медал!“, пошегува се изпълнителят.

Фестивалната програма е пъстра и богата – от демонстрации на традиционни гозби и тарахана, през фолклорни танци и игри, до концерти на обичани изпълнители. Сред тях са Невена Цонева, Яница, Маги Йорданова, Валерия Момчилова, както и танцови и певчески състави от Радомир, София и Пловдив. Атрактивни работилници за деца, игри и награди също са част от празничната атмосфера.

Организаторите подчертават, че без силната подкрепа на община Радомир и на партньорите – Фермер 21 – Трифон, Цинцов, Галко АД, Венто-К, Съни Комплекс, Хижа Орлите, Кулини ООД, ЗП Иванови, Гризли, ИКЕА, Даймонд, Газ Консултинг, Вива-Метал, Горна Баня, МИГ Радомир-Земен, Ен Ти Ен България и магазини „Гризли“ – фестивалът нямаше да бъде възможен.

Фестивалът на чесъна е празник, който съчетава традиции, музика и много настроение и кани всички да го посетят и да се потопят в аромата му.