Над 300 домакинства в Радомир превърнаха боклука си в тор, общината раздава безплатни компостери и призовава всички със двор да се включат в зелената надпревара за по-чист град

Община Радомир продължава кампанията за безплатно предоставяне на компостери. Вече над 300 домакинства са се възползвали от тази възможност и превръщат отпадъците си в ценна тор за градината.
Защо да компостирате?
-
Намалявате отпадъците, които отиват на сметището
-
Пестите средства за торове и пестициди
-
Подобрявате почвата и подпомагате природата
-
Допринасяте за по-чиста и зелена община
Кой може да кандидатства?
-
Собственици на имоти с двор на територията на община Радомир
-
Да имат възможност за използване на компостер на открито
Как да се включите:
-
Изтеглете заявление от: https://s.shopeee.com/Blam
-
Изпратете го на [email protected] или подайте на място в деловодството на общината
-
Вземете своя компостер – напълно безплатно, до изчерпване на количествата
За повече информация:
Телефон: 0777/82 435 – отдел „Земеделие, екология и гори“
Имейл: [email protected]
Над 300 домакинства вече са част от инициативата и показват, че Радомир може да бъде по-зелен и устойчив.