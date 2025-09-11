Над 300 домакинства в Радомир превърнаха боклука си в тор, общината раздава безплатни компостери и призовава всички със двор да се включат в зелената надпревара за по-чист град

11.09.2025 zapernik За Перник 0

Община Радомир продължава кампанията за безплатно предоставяне на компостери. Вече над 300 домакинства са се възползвали от тази възможност и превръщат отпадъците си в ценна тор за градината.

Защо да компостирате?

  • Намалявате отпадъците, които отиват на сметището

  • Пестите средства за торове и пестициди

  • Подобрявате почвата и подпомагате природата

  • Допринасяте за по-чиста и зелена община

Кой може да кандидатства?

  • Собственици на имоти с двор на територията на община Радомир

  • Да имат възможност за използване на компостер на открито

Как да се включите:

  1. Изтеглете заявление от: https://s.shopeee.com/Blam

  2. Изпратете го на [email protected] или подайте на място в деловодството на общината

  3. Вземете своя компостер – напълно безплатно, до изчерпване на количествата

За повече информация:
Телефон: 0777/82 435 – отдел „Земеделие, екология и гори“
Имейл: [email protected]

Над 300 домакинства вече са част от инициативата и показват, че Радомир може да бъде по-зелен и устойчив.

ОЩЕ СУПЕР БОМБИ: