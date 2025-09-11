945 първолаци влизат в клас, всички училища в Перник готови за първия звънец, твърди новата шефка на образованието Юлиана Ефремова, но признава – има криза за учители по математика и природни науки

Броят на първокласниците в област Перник през новата учебна година ще бъде 945. Това каза пред БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Перник Юлиана Ефремова.

По думите ѝ всички училища в региона са готови да посрещнат първия звънец. Осигурени са достатъчно педагогически специалисти, но проблемът идва при преподавателите по природоматематически предмети – там недостигът е сериозен и според нея засяга цялата страна.

Заедно с директорите и Министерството на образованието ще се търсят начини за стимулиране на младите хора да избират учителската професия. В дългосрочен план приоритет е да бъдат привлечени и задържани млади учители в Пернишка област чрез добри условия и квалификация, смята Ефремова.

Юлиана Ефремова, която пое поста началник на РУО – Перник едва миналия месец, подчерта трите си основни приоритета: повишаване на качеството на образованието, подкрепа и развитие на учителите и изграждане на модерна и приобщаваща учебна среда.

Ефремова допълни още, че РУО, заедно с останалите институции, ще продължи съвместните дейности по механизма за обхващане на учениците.