Тежка катастрофа между три коли затвори пътя между Перник и Кюстендил, четирима пострадали, линейки хвърчат и от двете общини

Изцяло е затворен пътят участъка между радомирското село Драгомирово и кюстендилското Цървеняно на границата между областите Перник и Кюстендил заради пътно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът в района на инцидента се регулира от „Пътна полиция“. Въведен е обходен маршрут през автомагистрала „Струма“.

Катастрофирали са три автомобила, информира БТА. Агенцията се позовава на данни на Областната дирекция на МВР Кюстендил. По първоначала информация са пострадали четирима души. Към мястото на произшествието са изпратени две линейки с екипи на Спешна помощ от Кюстендил и Перник.

Трима души са пострадали леко при друга катастрофа – между два леки автомобила, в района на софийското село Владая. Сигнал за инцидента е получен около 13:05 часа. Движението в района е затруднено.