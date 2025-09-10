Заплата до 3500 лв. за шофьори на автобус в Перник, 3000 лв. в строителството и близо 3800 лв. за лекар, а новото е 68 лв. на ден за работа по археологически разкопки

Ако имате опит като шофьори на авотобус, спокойно може да си докарате до 3500лв. заплата на месец в Перник . В Бюрото по туда се търсят двама души на тази длъжност, а възнаграждението е между 2200-3500лв. Изисква се само средно образование.

На 3000лв. заплата се търсят още и кадри по строителството, като са обявени три свободни места.

Най-високата предложена заплата в Перник е между 3397-3768 лв. За да я получите обаче ви е нужно висше образование – медицина. Освен лекар, още се търсят гинеколози, акушери и медицински сестри, както и още пет лекаря специализирали в кардиология, неврология и педиатрия.

Новото в Бюрото по труда е обява за работници на археологически разкопки. Става въпрос за района на Червена могила, а от кандидатите не се изисква образование. Работата е на надница 68 лева на ден.

