Индийското трио „Махарадж“ идва в Перник, 15-то поколение музиканти с 500-годишна традиция изнася безплатен концерт на 10-ти септември в Двореца на културата

Утре, 10 септември, от 18:30 ч. в малкия салон на Двореца на културата ще се състои концерт на световноизвестното индийско трио „Махарадж“. Входът за събитието е свободен.

Прабхаш Махарадж (табла), Абхишек Махарадж (ситар) и Вишал Махарадж (сарод) ще представят на пернишката публика магията на индийската класическа и популярна музика.

Концертът е част от поредица изяви, организирани от посолството на Република Индия в България и Индологическа фондация „Изток-Запад“, със съдействието на община Перник.

Музикантите са петнадесето поколение от рода Махарадж, който повече от 500 години съхранява и развива традициите на индийската класическа музика и характерните инструменти.

Като признати културни посланици на Индийския съвет за културни отношения (ICCR), те са изнасяли концерти на престижни сцени и фестивали в десетки държави в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.