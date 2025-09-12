Гласът на Родопа Росица Пейчева пее за Деня на град Батановци, певицата Рени пали страстите, но преди това : браницки епископ Йоан благославя батановчани с литургия

Град Батановци ще отпразнува Ден на града на 17-ти септември с гласът на Родопа планина – Росица Пейчева и певицата Рени.

Празничният ден ще бъде съпътстван с много спортни събития. Още в събота ще се проведе турнирр по мини футбол, традиционното спортно събитие Батановска сила ще събере най-здравите мъже навръх празника. Ще има и събития за най-малките.

В 19:00ч. ще бъде извършен водосвет ип разнична литургия от браницки епископ Йоан, викарий на Българския патриарх и софийски митрополит Данниил.