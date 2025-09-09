Добра новина за перничани: Връщат реверсивното движение през Владая от утре, 10-ти септември

От утре – 10 септември, в трилентовия участък между пътен възел „Даскалово“ и светофара при кръстовището за село Драгичево ще има осигурено реверсивно движение, като в сутрешните часове ще има две ленти в посока София, съобщават от АПИ.

Завършва превантивният ремонт на близо 5 км от път I-1 София – Перник между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“. Строително-монтажните работи са напълно изпълнени, като в момента се извършват довършителни дейности – полагане на маркировка и монтиране на ограничителните системи. Предстои монтирането на нови пътни знаци.

Припомняме, че дейностите по трасето стартираха на 18 август т. г. и се изпълняваха при пълна мобилизация от пътноподдръжащото дружество, за да завършат колкото се може в по-кратък срок и да не се затруднява пътуването на гражданите. Дейностите се извършваха в два участъка – от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево и в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел „Даскалово“. В този участък платното е с три ленти за движение и е с обща ширина 10,5 метра. Строително-монтажните дейности във втория участък се извършваха само през нощта, за да не се затруднява пътуването. Ремонтът на отсечката включва фрезоване на старата настилка, полагана на геомрежа и нова асфалтова настилка, подмяна на бетонови бордюри, ремонт на банкети и отводнителни съоръжения.

При ремонта е направено преасфалтиране на участъка при свлачището на 286-и км в три лентовото платно, непосредствено преди бензиностанция „Петрол“. Компрометираният участък е с дължина около 60 метра и поради малката дължина и хомогенност на трасето е ремонтирана асфалтовата настилка. За трайното укрепване на свлачището се процедира обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи с цел дългосрочното решаване на дестабилизационния процес.