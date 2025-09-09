Силвия и Патрик от клуб „Прайд“ защитават честта на Перник и България на световното по ММА за младежи в Грузия. Двамата са в отлична форма и са решени да се върнат с две световни титли

От 27 септември до 2- ри октомври ще се проведе световното първенство по ММА за младежи (18-20г) и за мъже и жени (+21г) в град Тбилиси , Грузия. От пернишкия клуб „Прайд“ ще вземат участие Силвия Спасова -жени до 79.4 кг. и Патрик Генов -мъже до 97 кг.

И двамата са доказани шампиони по ММА , като Патрик има и участие на Европейското първенство по-рано тази година. Подготовката им протича в залата на клуба в Перник, поради невъзможност от тяхна страна да се включат в лагера на националния отбор на Белмекен.

И двамата състезатели са в добра форма, като са готови да защитят честа на България, град Перник и на клуба ни.

„Благодаря на г-н Недков -председстел на БФ по ММА , за това , че дава възможност вече 5-та година клуба ми да има международно участия. Вярвам, че това няма да им е последното такова участие. Дай Боже да се върнат с две световни титли! „- коментира треньорът Иван Георгиев.