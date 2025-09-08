Ужасът в БАТАНОВЦИ няма край – пет натровени кучета от хляб с антифриз, оставен до ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, говори се за ПОСТРАДАЛ ЧОВЕК – природозащитници питат: Човешки жертви ли ще вземе злобата?

Убийствата на кучета в град Батановци продължават, носи се слух и за пострадал човек – тръбят природозащитници.

Драмата ескалира и мина всякакви граници, след като са открити парчета хляб, наблъскани с антифриз. Още по-скандалното е, че отровата е до детска площадка.

Пет кучета вече са мъртви, а полицаи са споделили, че имало и пострадал човек.

„Минаха всички граници.Последното куче умря днес във Ветеринарен център Перник. Човешки жертви ли ще вземе злобата?“, коментира природозащитничката Аделина.

