Еконт пред колапс в Перник – доставки блокирани, клиенти чакат пратки със седмици, а фирмата пренасочва хората към офиси в кварталите Изток, Мошино и пазара

Една от най-големите куриерски компании у нас – „Еконт“, е на прага на сериозна криза в Перник. По данни, разпространени в служебна група и потвърдени от редица клиенти, фирмата временно е спряла доставките до адреси в града заради липса на персонал.

Оказва се, че проблемът е много по-дълбок. Перничани твърдят, че служители на компанията в Перник не са получавали заплатите си вече трети месец. Мнозина са напуснали, а останалите се борят да удържат работата на терен, което допълнително забавяло услугите.

Социалните мрежи се наводниха с оплаквания от перничани, които чакат пратките си със седмици, а в някои случаи и с месеци. Хора разказват, че са били принудени сами да търсят пратките си в офиси, въпреки че са платили за доставка до адрес. От „Еконт“ официално обявиха, че зоната Перник е „проблемна“ заради липса на служители и предложиха пренасочване към трите си офиса – в квартал „Изток“, на „Пазара“ и в „Мошино“.

Междувременно все повече клиенти задават въпроса – дали проблемът е временен организационен срив и ще има ли „Еконт“ в Перник.