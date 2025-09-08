ФК Миньор взе под наем бразилец с опит в Първа лига и европейските клубни турнири

Миньор (Перник) привлече в редиците си футболист с опит в Първа лига и европейските клубни турнири. Това е крилото Касиано Бузон, който идва от тима на ЦСКА 1948, съобщих от лагера на чуковете.

Бузон е роден в Бразилия през 2001-ва година и играе като флангови атакуващ футболист. Обичайната му позиция е на дясното крило. 24-годишният играч ще бъде под наем при „чуковете“ до края на тази календарна година.

Бузон дойде в България преди две години, за да облече екипа на Черноморец (Балчик), който тогава беше във Втора лига. През миналото лято ЦСКА 1948 го привлече в редиците си и той изигра 27 срещи за първия отбор на „червените“ в родния елит, както и още четири в Лигата на конференциите.

Това е третият футболист от този отбор, който идва под наем при перничани след младите украинци Данило Терасенко и Егор Романюк.