Федята иска Станката в затвора!

Федята – бизнесменът, който години наред държеше боклука на Перник и остави града да тъне в мръсотия – е пак в играта. Този път не с камиони, а с активирана медийна бухалка на национално ниво – само за днешния почивен ден, се изстреляха три статии в национални сайтове, които с юридически текст се опитват да върнат стария боклукчия на града. Целта е ясна: кметът на Перник Станислав Владимиров – Станката да бъде натикан в затвора.

Историята тръгна от сайта МедияМол – първоизточникът, който подаде „сензационния материал“. После АФЕРА и ФАКТИ само препечатаха същото, без грам проверка. Всяка статия набива една и съща теза – че Станката трябва да влезе в затвора.

Цитати от публикациите:

„…кметът може да се озове в затвора заради чудовищните щети.“

заради чудовищните щети.“ „…решението на съда води до отговорност и дори затвор .“

.“ „…общественият договор може да прати Станислав Владимиров директно в затвора.“

Думата „затвор“ е като счупена плоча – повтаря се отново и отново. Тя е натрапена като рефрен – споменава се отново и отново, защото това е истинската цел. Федята не иска справедливост, иска реванш. И единственият му шанс е Станката да бъде изкаран престъпник и тикнат в затвора.

Перничани помнят

Перничани знаят добре какво значи, когато Федята „чисти“ града – препълнени кофи, смрад по улиците и скандали. Сега същият този човек дърпа конците на медийни бухалки, за да върне времето назад.

Изводът е ясен: зад думите „чудовищни щети“ и „съдебна драма“ стои само едно – амбицията на един сенчест бизнесмен да си върне боклука и властта. И за целта той иска да види Станката в затвора – казано и написано поне пет пъти само днес.