ЗА ПЪРВИ ПЪТ в Радомир: Арт фест 2025 с три дни музика, театър и улични артисти, бал на светлината и зрелищно огнено шоу, каквито градът не е виждал

За първи път Радомир ще бъде домакин на Арт Фест – ново културно събитие, което ще обедини изкуството, музиката и кулинарните изкушения в три поредни дни. От 26 до 28 септември площад „Свобода“, МКИЦ „Европа“ и Общинският исторически музей ще се превърнат в център на творчеството и празника.

Арт Фест Радомир 2025 обещава да превърне града в сцена на чудеса и да създаде незабравими мигове за всички посетители.

Какво да очаквате

Театър, музика, танц, литература, приложни изкуства, скулптура и живопис, дърворезба и изобразително изкуство.

Работилници за деца и младежи, вдъхновяващи срещи с личности и таланти, които ще разкрият магията на изкуството отблизо.



Улични артисти, светлинни и огнени спектакли, които ще превърнат града в сцена на чудеса.



Алея на занаятчиите и Алея на вкусотиите – кътчета за ръчно изработени изделия, аромати и вкусове, които допълват фестивалната атмосфера.

Програма накратко:

26 септември (петък): еко театър, срещи с изобразително изкуство, балет, акробатично и огнено шоу, стендъп комедия и много настроение.



27 септември (събота): творчески работилници по рисуване и приложни изкуства, музикално-театрален спектакъл за деца, кино, улични артисти, светлинен „Бал на светлината“ и финално огнено шоу.



През целия фестивал: алеи за занаяти, храни и напитки, музика на живо и вдъхновение на всяка крачка.