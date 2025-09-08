Лидия се изправи на крака само 24 часа след инсулт: Пернишките невролози върнаха към живот 46-годишната жена с метода тромболиза

Още едно доказателство, че съвременната медицина може да върши чудеса и че „чудесата“ се случват тук – в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник. В Неврологичното отделение лекарите спасиха 46-годишната Лидия Санкова, благодарение на иновативния метод тромболиза.

Санкова потърсила помощ в критичния прозорец от четири часа след появата на първите симптоми на инсулт. Това се оказва решаващо – само 24 часа след прилагането на процедурата жената вече е на крака и се чувства добре.

Тромболизата е най-модерният метод за лечение на исхемичен инсулт, прилаган в развитите държави, а пернишката болница вече успешно използва тази терапия.

Медиците напомнят – при първи признаци като внезапна слабост, изкривяване на лицето или затруднен говор, незабавно трябва да се търси лекарска помощ, защото всяка минута е решаваща за добрия резултат.

Още за случая с Лидия можете да видите в репортажн а Канал Струма ТУК

А още за метода, който буквално лекува инсулт, вижте още :