Пернишката болница превръща страха в усмивки с оригинален подход към малките си пациенти

МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник с иновативен подход към малките си пациенти.

За да облекчи престоя им в лечебното заведение, да намали тревожността от болничната обстановка и не на последно място – да ги мотивира, екипът на „Детско отделение“ стартира серия от мерки за хоспитализираните деца.

„Колкото по-спокойни са малките ни пациенти, толкова по-ефективен е терапевтичният процес“, категорични са от екипа на отделението.

„Целта ни е освен отлични медицински грижи, да осигурим на малчуганите типичните за тяхната възраст развлечения и общуване, но и мотивация за по-бързо оздравяване. Ето защо всеки малък пациент получава и значка „Малък, но голям и смел герой“.