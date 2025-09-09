Нов строителен обект отвори в Перник, с обещание за ниски цени, всичко за строителството и топ обслужване

Перник вече разполага с нов строителен склад-магазин. Строителна борса Бортон отвори свой обект на ул. „Димитър Благоев“ 1 в квартал Църква, в сградата на бившия завод „Пектин“. Това е втората борса на Бортон в града.

Магазинът предлага всичко необходимо за строителството – от основни материали до дребни аксесоари, с акцент върху ниските цени и коректното обслужване. От фирмата уверяват, че клиентите ще намерят не само богат асортимент, но и персонално отношение.

Новият обект е позициониран стратегически, за да обслужва както професионални строители, така и хора, които сами ремонтират домовете си.

Клиенти са категорични: Бързо и качествено обслужване. Компетентни служители. Изгодни цени. Има богато разнообразие от стоки за строителството.