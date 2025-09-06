Перник гръмна с духова музика за 140 години Съединение – патриотични мелодии, възрожденски песни пред Двореца на културата

С тържествен концерт на духовия оркестър при Двореца на културата, с диригент Трифон Трифонов, перничани отбелязаха 140-та годишнина от Съединението на княжество България с Източна Румелия.

Патриотични мелодии и популярни възрожденски песни бяха изпълнени по повод деня, в който падат изкуствените граници на разделението и България заявява себе си пред света като единна държава на свободен народ, отхвърлил оковите на несправедливия Берлински конгрес.

На събитието присъстваха зам.-кметът Стефан Кръстев и зам.-областният управител Симеон Гебов.