Военен батальон прекоси центъра на Радомир навръх Съединението: минута мълчание и послание към днешните политици: силата на България е в единството, а героите напомнят, че и невъзможното се постига, когато народът е заедно

Радомир отбеляза Съединението – урок по единство и държавническа решителност

Радомир отбеляза една от най-светлите дати в българската история – 6 септември, Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Празничният ден започна с откриване на гостуващите изложби „1885 г. Съединението“ на РИМ – Пловдив и „Спомен за герои 2“ на РИМ – Перник пред сградата на Общинския исторически музей.

Последва празнично шествие с участието на 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологична защита и екология, което завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на подпоручик Константин Цанков и минута мълчание в памет на героите.

Сред присъстващите бяха заместник-кметовете на община Радомир Станислава Генадиева и Гергана Здравкова, секретарят на общината Ники Иванов, заместник-председателят на Общински съвет – Радомир Иличо Йорданов, общинските съветници Антонио Антонов, Нели Скримова, Славчо Тодоров, Владимир Димитров, Методея Димитрова, Васил Джоргов, директори на образователни и социални институции, учители, членове на Национално дружество „Традиция“ и десетки граждани.

Съединението от 1885 г. остава пример за държавническа решителност и национално достойнство. То показва, че когато българите са обединени около кауза, могат да постигнат дори невъзможното. В днешния ден неговото послание звучи особено силно – че националният интерес стои над разделенията и че отговорността на поколенията е да пазят единството като най-голяма ценност.



Радомир почете героите от миналото, но и отправи ясно послание към настоящето – силата на България е в съгласието, солидарността и вярата в общото бъдеще.