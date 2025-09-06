ПЪРВО В ZAPERNIK: Застлаха шламохранилището зад кв. Църква с геотекстил. Това се случи след голямо запрашаване преди дни

Шламохранилището зад пернишкия квратал Църква е застлано с геотекстил, за да се избегне запрашаване в района, научи ZaPernik.com.

Това се случи след оплакване на перничани за голямо запрашаване преди дни и след намесата на кмета Станислав Владимиров.

Вече са взети мерки за обазопасяване на района от Топлофикация – Перник.

Геотекстилът представлява специално произведен, пермеабилен текстилен материал, използван широко в геотехническата и екологична инженерия. Той изпълнява критични функции като дренаж, филтрация, разделяне, укрепване и изолация, и често е част от комплексни геосинтетични решения, осигуряващи безопасност и устойчивост на тези съоръжения.