Авария оставя за един ден перничани без топла вода – ето къде

„Топлофикация – Перник” АД, уведомява , че поради възникнала авария на главен топлопровод, която нарушава работата на топлопреносната мрежа ще бъде нарушено топлоснабдяването на следните сгради :

ул. „Бучински път“ бл. 1, 3, 5

ул. „Йордан Благоев“ 2, 26А, 35, 41, 46-48

ул. „Кадиевка” 52

ул. „Максим Горки” бл. 2, 4, 6 и 10

ул. „Маден Стоянов” бл.1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10,11, 13

ул. „Рашо Димитров” бл. 58Б, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 91, 93, 95

ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

ул. „Харков“ бл. 1

ул. „Рига”3 – III поликлиника

ДГ № 3 „Пролетен Цвят“

ДГ № 4 „Чуден свят”

XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Автомивка “РОЙС”

„ВИВА 92”

„ДИП ДИШ“

Младежки дом „Мошино”

ПГТС „Арх. Йордан Миланов”

Ресторант „Елдорадо”

ТПГ „Мария Кюри”

Топлоподавнето ще бъде нарушено от 06:00 ч. на 03.10.2024 г. до 05:00 ч. на 04.10.2024 г.