ПУСНАХА топлата вода на перничани: Годишният планов ремонт на Топлофикация Перник приключи по-рано

По-рано от предвиденото е приключил годишният планов ремонт на Топлофикация – Перник, съобщиха от дружеството. Добрата новина е, че вече е пусната топлата вода на живущиге в района.

От Топлофикация Перник съобщиха, че: годишният планов ремонт на топлопроводна магистрала СЕВЕР приключи. Добрата организация на екипите и непрекъснатия работен процес позволиха това да стане по-рано от предварително обявения срок.

Топлоподаването е възстановено на следните сгради:

ул. „Бучински път“ бл. 1,3,5,11

ул. „Йордан Благоев“ 2, 26А, 35, 41, 46-48

ул. „Кадиевка” 52

ул. “ Максим Горки” бл. 2, 4, 6 и 10

ул. “Маден Стоянов” бл.1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10,11 и 13

ул. “Рашо Димитров” бл.58Б, 60,64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 87, 89, 91, 93, 95

ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

ул. „Харков“ бл. 1

ул. “Рига”3 – III поликлиника

ДГ № 3 „Пролетен Цвят“

ДГ № 4 “Чуден свят”

XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Автомивка “РОЙС”

“ВИВА 92”

“ДИП ДИШ“

Младежки дом “Мошино”

ПГТС “Арх. Йордан Миланов”

Ресторант “Елдорадо”

ТПГ “Мария Кюри”