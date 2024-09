СПАСИТЕЛНА АКЦИЯ В БРЕЗНИШКО! Доброволци се борят с времето, за да спасят стотици прилепи преди санирането на стара къща в село БЕГУНОВЦИ

Стара къща в Брезнишко предстои да бъде санирана, но тя е обитавана от множество прилепи. Организацията с нестопанска цел “Bat World Bulgaria”, която работи в спасяването на прилепи, се е ангажирала със задачата да организира спасителна акция преди къщата да бъде санирана, предаде репортер на Zapadno.com.

Къщата се намира в брезнишкото село Бегуновци и доброволци имат едва няколко дни (от 5 до 8 септември), тъй като на 9-ти ще започне поставянето на изолацията. Организацията е провеждала разговори с експерти от държавни институции, но парадоксът е, че те се обръщат за съдействие към доброволците. Причината е, че няма достатъчно експерти в областта по опазването на прилепи. Предстоящата акция не е обичайните дейности на организацията, тъй като за един пострадал прилеп са необходими около 20 часа работа в денонощието, обясни за Zapadno.com Вяра от “Bat World Bulgaria”.

Недвижимият имот в Бегуновци има множество тунели и пукнатини, в които дребните летящи животни се крият. “Цялата е пролуки и тунели и от нея вечер прилепи изскачат като пуканки един след друг. От някои стени повече, от други не. Снощи, само от еднин участък вляво от един прозорец докато можех да различавам в здрача, преброих 32ма излитащи”, обяснява Вяра в публикация в социалните мрежи. Тя е наясно със закона и защитата, под която попадат прилепите. “Знам за закона, знам. Но нека дискутираме това после. Знаете ли колко пъти са ми казвали, обаждайки се със срок вчера, или айде – утре: “Значи не искате да помогнете! Ами тогава ще се оправяме сами!”. И затварят телефона и не вдигат повече, дори не знам къде са, кои са. А тези хора са на разположение и прилепите имат шанс”, отбелязва Вяра от Bat World Bulgaria”.

Решението, което организацията предлага, е събиране на доброволци и затваряне на някои отвори. Предвижда се поставяне на приспособления, с които да се попречи на прилепите да влизат обратно. Доброволците ще се качат на вече поставено за санирането скеле. Тези, които са горе ще имат нужда от помощ от хора в ниската част на скелетата. Нужно е и организирането на транспорта на доброволците, както и храна, вода, евентуално материали и други нужди. За съдействието не се изисква опит. На място представители от организацията ще дадат насоки за спасяването на прилепите. ” Ще се работи вероятно и денем, и по тъмно/нощем. Но всичко зависи от това колко хора ще се съберем. До тук ние работим по това да се подготвим предварително, доколкото е възможно. Стените на къщата са наистина преизобилни на входове, проходи и тунелчета, които преливат едно в друго”, добавя Вяра.

За допълнителни въпроси и участие в акцията всеки може да позвъни на следните телефони: 0887 750 525 (Вяра) и 0898 775 159 (Маги).

Може да се включите и като ни помогнете да покрием поне транспортните разходи на доброволците:

PayPal https://www.paypal.com/paypalme/BatWorldBG

Revolute: revolut.me/batworldbg или 0887750525

E-pay: [email protected]

Bank transfer to BG94UBBS81551010244032 – Bat World Bulgaria “Day and Night”

send a SMS with text DMS BAT to number 17777 (only for BG mobile operators)

Прилепите достигат дължина до внушителните 40 сантиметра. Те са бозайници, а животът им продължава 20 години. Основната им храна са плодове и растения.

Снимка: Bat World Bulgaria