ОТ СРЪБСКО ДО ДЖАЗ: ИСТИНСКА КУЛТУРНА РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕРНИК. Най-запомнящото се събитие за годината на крепостта Кракра приключи с огромен успех, стотици перничани и безброй щастливи усмивки

Истинска културна революция изживява Перник през последните години. Културни и спортни прояви за възрастни и младежи съпътстват ритма на града, а с него се променя и манталитета на самите хора. От град, в който „няма нищо“ и „няма къде да се ходи“, до град с кино, МОЛ, летни фестивали и спортни и младежки събития, барчета, в които тийнейджърите на Перник се събират и се забавляват с любимите си изпълнители. Град, който става привлекателен за гости от България и чужбина, в който изявени млади таланти изпълват града с класическа музика, наред с актуалните групи и вечното сръбско. А перничани умеят да се веселят – от кръчмата с попфолка до пиано бара в центъра на града.

Поредното доказателство, че градът живее, израства и променя своя манталитет е и наскоро проведения втори поред джаз фестивал на крепостта Кракра.

Фестивалът, който събра в Перник международни звезди на джаза и регето приключи с огромен успех, събирайки на едно място стотици перничани, гости от страната и чужбина. В продължение на два дни, на историческата Пернишка крепост, под звуците на джаза, се състоя едно от най-запомнящите се събития на годината.

Програмата на фестивала предложи на публиката невероятно музикално изживяване с участието на едни от най-добрите джаз музиканти от целия свят. На 16 август, гръцката джаз звезда Lia Hide, аржентинската изпълнителка Karen Souza и канадската група The Shuffle Demons поставиха вълнуващо начало на събитието, а живите реге легенди от Ямайка, Black Uhuru Official, завладяха сцената със своето неповторимо присъствие.

Атмосферата на „Krakra Jazz 2024“ беше допълнена и от впечатляващата изложба „Welcome to Drumsville“, предоставена от New Orleans Jazz Museum. Този уникален музей, основан през 1961 г. в града, където е роден джазът, празнува историята на музиката чрез динамични интерактивни изложби и завладяващи музикални изпълнения. Изложбата „Drumsville: Evolution of the New Orleans Beat“ проследява развитието на джаз ритъма от наследството на Congo Square до съвременния барабанен комплект, като подчертава ролята на барабанистите от Ню Орлиънс.