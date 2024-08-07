ПОСЛАНИЕТО на Патриарх Даниил към перничани

„Ако се научим да обичаме Бог и да живеем отговорно, с грижа, милосърдие, търпение и любов към нашите близки, ще изпълним живота си със съдържание„, с тези думи Негово Светейшество се обърна към перничаните изпълнили храма.

„Ние не можем да проявим истинска безлицемерна любов към ближния без божията благодат„, добави той.

Патриарх Даниил призова в дните на поста да се покаем там където грешим и да поискаме от Бог помощ да се поправим.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи в храм „Св. Иван Рилски“ в Перник архиерейска вечерня с молебен канон на Света Богородица заедно с Браницкия епископ Пахомий и духовници от Пернишко.

Той бе посрещнат от кмета на община Перник Станислав Владимиров и екипът му, областния управител Людмил Веселинов и предстоятеля на храма протойерей Людмил Йорданов.