Авария спря топлата вода перничани – ето къде

„Топлофикация – Перник” АД уведомява, че поради възникнала авария на топлопровод, която нарушава работата на топлопреносната мрежа, ще бъде нарушено топлоподаването на следните сгради:
кв.“Монте Карло“ бл. 231-224, 225-232, 229 А, 233
ул.“Епископ Киприян“ бл. 1, 2, 3, 4
ул.“Кирил и Методий“ бл. 6, 8, 10, 12
ул.“Георги Раковски“ бл. 1, 3
ул.“Радомир“ бл. 3, 5, 9
ул.“Брезник“ бл.1
кв.“Красно Село“ бл. 8, 21, 22
ул.“Ихтиман“ бл. 2, 20
МЦ „Еврика“
ОРБ „Рахила Ангелова“
ДКЦ I
Младежки Център – ул. „Радомир“ 1А
Детска ясла № 4 „Здравец“
МВР – ул.“Самоков“ 1
Първо РУП и КАТ
РС Пожарна безопасност
Военно окръжие
Топлоподаването ще бъде нарушено от 06:00 ч. до 21:00ч. на 06.08.2024 г.
От ръководството