Авария спря топлата вода перничани – ето къде

„Топлофикация – Перник” АД уведомява, че поради възникнала авария на топлопровод, която нарушава работата на топлопреносната мрежа, ще бъде нарушено топлоподаването на следните сгради:

кв.“Монте Карло“ бл. 231-224, 225-232, 229 А, 233

ул.“Епископ Киприян“ бл. 1, 2, 3, 4

ул.“Кирил и Методий“ бл. 6, 8, 10, 12

ул.“Георги Раковски“ бл. 1, 3

ул.“Радомир“ бл. 3, 5, 9

ул.“Брезник“ бл.1

кв.“Красно Село“ бл. 8, 21, 22

ул.“Ихтиман“ бл. 2, 20

МЦ „Еврика“

ОРБ „Рахила Ангелова“

ДКЦ I

Младежки Център – ул. „Радомир“ 1А

Детска ясла № 4 „Здравец“

МВР – ул.“Самоков“ 1

Първо РУП и КАТ

РС Пожарна безопасност

Военно окръжие

Топлоподаването ще бъде нарушено от 06:00 ч. до 21:00ч. на 06.08.2024 г.

От ръководството