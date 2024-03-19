Голяма авария спира топлоподаването в Перник

„Топлофикация – Перник” АД, Ви уведомява, че на 19.03.2024г. от 06:00ч. до 05:00ч. на 20.03.2024г. ще бъде спряно топлоснабдяването поради извършване на неотложни ремонти на топлопреносна магистрала „ЮГ“, захранваща с топлоенергия сгради в кв. „Изток“, намиращи се в района между ул. „Юрий Гагарин“, ул. „Благой Гебрев“ и бензиностанция МИД. Топлоподаването ще бъде нарушено на следните сгради:
ул. „Юрий Гагарин“ бл.6; 8; 10;12; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46
ул. „Несебър“ бл. 2; 8
ул. „Созопол“ бл.1; 5; 7
ул. „Карл Маркс“ бл. 2; 8; 10; 34
ул. „Лом“ бл.1; 3; 16-14
ул. „Стомана“ бл.1; 2; 3.
ул. „Хасково“ бл.1.
ул.„Благой Гебрев“ бл. 11; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 32; 36; 37; 56; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 66
Детска градина №11, Детска градина № 6
11 ОУ
2 РПУ
ул. „Минск“ бл. 1; 3; 5; 7; 9
ул. „Воронеж“ бл.3
Ресторант „Европа“
Банка ДСК клон Изток
Кметство „Изток“
10 ОУ
ул. „Клемент Готвалд“ бл.1; 6; 8; 10; 17; 19
ул. „Ленински Проспект“ бл.3; 5; 13; 15
ул. „Калинин“ бл.10; 12
ГПЧЕ „Симеон Радев“
От ръководството