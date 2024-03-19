Голяма авария спира топлоподаването в Перник

„Топлофикация – Перник” АД, Ви уведомява, че на 19.03.2024г. от 06:00ч. до 05:00ч. на 20.03.2024г. ще бъде спряно топлоснабдяването поради извършване на неотложни ремонти на топлопреносна магистрала „ЮГ“, захранваща с топлоенергия сгради в кв. „Изток“, намиращи се в района между ул. „Юрий Гагарин“, ул. „Благой Гебрев“ и бензиностанция МИД. Топлоподаването ще бъде нарушено на следните сгради:

ул. „Юрий Гагарин“ бл.6; 8; 10;12; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46

ул. „Несебър“ бл. 2; 8

ул. „Созопол“ бл.1; 5; 7

ул. „Карл Маркс“ бл. 2; 8; 10; 34

ул. „Лом“ бл.1; 3; 16-14

ул. „Стомана“ бл.1; 2; 3.

ул. „Хасково“ бл.1.

ул.„Благой Гебрев“ бл. 11; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 32; 36; 37; 56; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 66

Детска градина №11, Детска градина № 6

11 ОУ

2 РПУ

ул. „Минск“ бл. 1; 3; 5; 7; 9

ул. „Воронеж“ бл.3

Ресторант „Европа“

Банка ДСК клон Изток

Кметство „Изток“

10 ОУ

ул. „Клемент Готвалд“ бл.1; 6; 8; 10; 17; 19

ул. „Ленински Проспект“ бл.3; 5; 13; 15

ул. „Калинин“ бл.10; 12

ГПЧЕ „Симеон Радев“

От ръководството

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