Америка отново ПРИЗНА Здравка Евтимова! Перничанката стана ПЪРВАТА носителка на новоучредена награда за фантастика

Писателката Здравка Евтимова стана първата носителка на новоучредена американска награда за фантастика, съобщи издателството Starship Sloane Publishing, цитирано от „Дневник“.

Признанието носи името на американския учен, писател, изобретател и лингвист Томас О’Конър Слоун (Dr. T. O’Connor Sloane).

„Тази награда отбелязва значителния и траен принос на Здравка Евтимова в областта на фантастиката чрез нейната уникална творческа визия и глас, вдъхновяващи оригиналност и утвърдили се, получили висока оценка творби, отличени с международни награди“, гласи сертификатът към наградата на писателката.

Издателството Starship Sloane Publishing, което стои зад основаването на наградата, издаде и новия роман на Евтимова „Той носи моето мълчание“ (He May Wear My Silence) в края на миналата година.

В началото на 2023 г. писателката получи и друг приз в САЩ, след като получи най-много гласове в конкурс за най-добър разказ с научнофантастични в платформата Critters. Ефтимова беше отличена за разказ си „На Димитър – поет“ (For Dimitar – A poet).

Нейни разкази са преведени в повече от 30 държави по света, сред които и Китай. За тях Евтимова е носителка на редица награди.

През 2005 г. нейният разказ „Васил“ беше избран сред десетте разказа от цял свят, спечелили конкурса на Би Би Си – Лондон. Десет години по-късно друг неин разказ – „Рядко“, беше включен в антологията „Най-добра европейска проза за 2015 г.“ на американското издателство Dalkey Archive Press.

В края на 2021 г. романът на Евтимова „Четвъртък“ пък беше избран от словенската „Фондация за славянски култури“ сред най-добрите 100 романа, писани от славянски автори след падането на Берлинската стена.

