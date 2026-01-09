Виктор ЗАТРИ ДЕНИЗ и заговори за деца с Кристина

Любовната сага от „Ергенът: Любов в рая“ пак ври и кипи. Виктор официално обърна страницата и ясно показа накъде гледа бъдещето му – право към Кристина. Дениз Хайрула, с която допреди месеци беше публична двойка, вече е напълно извън кадър и, по думите му, дори извън съзнанието му, пише Intrigi.bg.

След шумната им раздяла след финала на риалитито Виктор изненада всички, като се събра именно с Кристина – близка приятелка на Дениз и също участничка в шоуто. Днес двамата не крият, че мислят за сериозно бъдеще и дори за деца.

„Нямам пръстен и не съм сгодена. Установихме, че бързите решения не винаги водят до добри резултати“, обяви Кристина в ефира на „Преди обед“, където двамата застанаха рамо до рамо като официална двойка.

Годеж засега няма, но разговорите за наследници вече са факт. Кристина откровено призна, че си представя две деца в следващите пет години – сценарий, който Виктор приема без колебание. Двамата дори са обсъждали плановете си със семейството ѝ и са прекарали заедно Коледа с родителите ѝ.

С Дениз обаче всичко е приключило окончателно. През декември Виктор дори отказал телевизионно участие, само и само да не дели студио с бившата си. Припомняме, че след като ѝ подари пръстен, отношенията им ескалираха до обвинения в тормоз и ограничителна заповед.

Днес предприемачът е категоричен – Дениз е минало, което не иска да коментира. А Кристина застана твърдо до него: „Виктор е интелигентен, внимателен и грижовен. Не искам друг мъж до себе си“, отряза тя обвиненията, че той е агресивен.

И двамата признават, че по време на снимките са били искрени в чувствата си към тогавашните си партньори, но реалността извън камерите бързо е разпиляла илюзиите. Кристина вече съжалява за някои от скандалните си признания пред камерите, които взривиха мрежата.

Едно е ясно – Виктор е готов за ново начало, а драмата около „Ергенът“ далеч не е приключила.