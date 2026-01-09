Щерката на Лияна гръмна с бомби

24-годишната Дениз Йозджан, дъщеря на фолк певицата Лияна, направи зрелищен ъпгрейд на визията си и буквално взриви мрежата. Младата красавица е увеличила бюста си с внушителните 2000 кубика и без свян демонстрира новите си форми по екзотични дестинации, пише Intrigi.bg.

Дениз, която следва моден мениджмънт, не се задържа дълго на едно място. Посрещна Нова година в Тайланд, където позира с изрязан бански и ясно показа резултата от интервенцията. Снимките й бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха лавина от реакции.

Първоначално щерката на Лияна планирала да учи в Лондон, но бързо се отказала. „Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, признава Дениз, която вече има диплома по журналистика от Софийския университет.

След това тя записва модна специалност и дава ясно да се разбере, че няма намерение да спира дотук с образованието си. Освен с новия си бюст, Дениз впечатлява и с амбиции – комбинация, която очевидно е наследила от майка си.