Митьо Очите закова 10-килограмов калкан

Димитър Желязков – по-известен като Митьо Очите, отново прикова вниманието, но този път не с криминални хроники, а с… гигантски улов. Самият той се похвали в социалните мрежи, че е заковал калкан с внушителните 10 килограма, а покрай него е извадил и паламуд.

Несебърският бос явно не е забравил морето. Преди години Очите беше известен като рапанджия, а днес демонстрира, че рибарската жилка още му е в кръвта. Огромните калкани със сигурност вече са намерили място на трапезата – приготвени и изядени в тесен семеен кръг.

„Калкан 10 кг, ако щеш. Паламуд също. Айде!“, написа самодоволно Желязков под кадрите, превръщайки се за пореден път в ъндърграунд инфлуенсър, а не в класически мафиот.

Как точно са уловени рибите, обаче остава мистерия. Малцина вярват, че Очите е киснал с въдица на студа с часове. По-вероятно е да е излязъл с лодка навътре в морето или да е действал „по мъжки“ с компания. Самият той не дава подробности за метода.

Коментарите под публикациите му заваляха – от хвалби до откровени майтапи:

„Напълнил ги е с бело“,

„Покажи рапани“,

„Най-добрият рапанджия“, гласят част от шегите.

Покрай закачките се появиха и притеснения. Немалко хора питат от какво е болен Очите, докато други веднага го защитават с аргумента, че просто годините си казват думата.

Едно обаче е безспорно – Митьо Очите днес живее далеч по-спокойно. Той рядко се показва публично, прекарва повече време със семейството си и се старае да бъде добър дядо на вече няколкото си внучета.

В последните години името му не се свързва с нови криминални схеми, поне не такива, които да са стигнали до медиите. Формално обаче Очите все още е подсъдим – срещу него текат две дела, едно в София и едно в Бургас.

Желязков и още 12 души бяха обвинени като част от организирана престъпна група за изнудване, заплахи, палежи и разпространение на наркотици, действала в периода 2013–2018 г. Процесът стартира в началото на 2020 г., но засега делото буксува и е далеч от финал.

Засега обаче Митьо Очите е сменил куршумите с въдици, а подземния свят – с морето. И твърди едно: калканът е 10 кила.