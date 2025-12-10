Студенти, евро и паника

Математикът и анализатор Михаил Константинов обяви в ефира на NOVA NEWS, че „когато студентите излязат на улицата – стават революции“. Само дето на протестите, по думите му, имало млади хора, но и не чак толкова млади – което леко разваля романтичната представа за „студентското въстание“.

Константинов предупреди, че януари и февруари щели да бъдат кошмарни заради хаоса с въвеждането на еврото. Българите – особено възрастните – „ще понесат загуби и ще бъдат гневни“. Сякаш някой очакваше друго.

Анализаторът коментира и посещението на Кристофър Смит от Държавния департамент на САЩ. Той вижда „неслучайност“ в срещите му и връзка с това, че Украйна според него ще загуби войната, Европа няма да го приеме лесно и „маса правителства ще бъдат изметени“, защото три години не могли да разберат какво правят.

Войната в Украйна? „Гражданска“, „несправедлива“, „хвърлиха страната под автобуса“, казва той и стига до добре познатото сравнение: руснаци и украинци били първи братовчеди, „като нас с македонците“.

Европа, според Константинов, сама си вкарала автогол с „миграцията, зелената сделка и джендърството“.

А за българската политика добавя финален щрих: всичко, което се случва в момента, било „вятър в платната“ на Румен Радев.

Коментарите – мрачни, прогнозите – апокалиптични, а студентската революция – засега само в теорията.