19-годишна красавица на купон в Банско се озова в друг град и намери смъртта си

19-годишната Кристин Иванова от Бяла Слатина – красиво, усмихнато момиче и студентка по психология – е загиналата при жестоката катастрофа край Бобов дол. Ден преди трагедията тя е била… на купон за 8 декември в Банско. Това личи от последното ѝ стори в Instagram.

И тук започва големият въпрос, който никой не може да обясни: как и защо часове по-късно Кристин се оказва в Бобов дол, на десетки километри в различна посока? Мистерия, която разследващите тепърва трябва да разрешат.

Катастрофата става на 9 декември около 21:40 ч. край бензиностанция. Кристин пътува във „Фолксваген“, управляван от 21-годишна нейна приятелка. Колата е собственост на третото момиче – 25-годишна жена, която в момента е в критично състояние.

По първоначални данни скоростта е била много висока. Автомобилът напуска пътя, преобръща се и пада в дере. Шофьорката се разминава най-леко. За живота на собственичката на колата лекарите продължават да се борят.

Кристин не е имала шанс.

Момичето е от добро семейство – майка учителка, баща пожарникар, една по-голяма сестра. От Бяла Слатина, през агротехническата гимназия, до психологията в ЮЗУ – път, който внезапно и необяснимо свършва на тъмен път край Бобов дол.

И въпросът остава да виси: какво точно са правили трите момичета там?

Засега никой не знае.