Гръмна ДНК бомба за Хитлер

Осем десетилетия след смъртта на Адолф Хитлер британски учени взривиха историческите представи за фюрера с нов документален филм – „ДНК-то на Хитлер: Планът на диктатора“, излъчен от Channel 4. Екипът на проф. Турия Кинг стига до шокиращи генетични изводи, базирани на полигенен анализ – метод, който сравнява ДНК маркери с огромни бази данни и показва предразположености към заболявания и поведенчески аномалии.

Най-ударната констатация: Хитлер е носел мутация в гена PROK2, свързана със синдрома на Калман – разстройство, което може да доведе до неспуснат тестис, микропенис, ниски нива на тестостерон и намалено сексуално желание.

Това подкрепя открития през 2015 г. медицински картон от 1923 г., според който Хитлер е имал неспуснат десен тестис – мит, който десетилетия наред се смяташе за военновременна пропаганда.

Филмът разглежда и обсебването на Хитлер от неговия полуплеменник, както и сведенията за „липса на сексуална активност“ в личните му вещи – тема, която историците от години подозират, но без твърди доказателства до този момент.

Изследването показва и друго: генетичният резултат на Хитлер за антисоциално поведение – категория, използвана за оценка на психопатични черти – е в горните 10% от населението. Това подкрепя десетилетни опити на психиатри да му поставят диагноза.

Проф. Майкъл Фицджералд, специалист по неврологични разстройства, твърди, че още преди 20 години е бил убеден, че Хитлер е проявявал белези на аутизъм, ADHD и други сериозни нарушения, подкрепено от училищни доклади и поведението му в ранна възраст.

Историците напомнят и за тежкото му детство – загубата на четирима от петте му братя и сестри, както и двамата му родители преди да навърши 18. Според тях тази травматична поредица е била също толкова определяща за характера на фюрера, колкото и генетиката.

Документалният филм спекулира и с връзката между Хитлер и неговата роднина Алойзия Файт, диагностицирана с шизофрения и убита в газова камера. Идеята, че психичното разстройство в рода може да има значение за психиката на Хитлер, остава спорна. Експертите подчертават: почти всяко родословно дърво съдържа далечен роднина с психично заболяване – това не означава нищо за генетичния риск при конкретния човек.

Откритията не променят историята, но хвърлят нова светлина върху въпроса, който светът задава от 80 години: Как се е родило чудовището?