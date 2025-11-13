Скандал в Кремъл с любовницата на Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров, човекът с най-дълъг дипломатически стаж в обкръжението на Владимир Путин, отново е в епицентъра на скандал. След седмици мистериозно изчезване от общественото внимание, се заговори, че причината може да не е болест, а любов – и то от най-скъпата.

Според разследването на покойния Алексей Навални, Лавров години наред е пътувал по света с предполагаемата си любовница – милионерката и актриса Светлана Полякова, превърнала се в символ на кремълския лукс. Тя е назначена в Министерството на външните работи през 2014 г., но вместо по дипломатическа линия, кариерата ѝ процъфтява по „любовна“.

Навални твърдеше, че Полякова е летяла с Лавров на правителствени самолети над 60 пъти – до Франция, Италия, Швейцария, Гърция, Сингапур, дори Япония. По време на някои от тези пътувания двойката се е отдавала на луксозни круизи и почивки на яхтата на олигарха Олег Дерипаска. В някои случаи компания им правели майката и дъщерята на Светлана.

В доклада на екипа на Навални, озаглавен „Яхти, подкупи и любовници: Какво крие министър Лавров“, се описва как Полякова използва близостта си до министъра, за да уреди свои роднини и приятели на високи позиции във външното министерство. Тя дори се появява на официални събития редом с Путин и е считана от мнозина за „втората госпожа Лавров“.

Разследването твърди, че Полякова притежава имоти за над 13,6 милиарда долара в Русия и Великобритания, както и коли за повече от 500 000 долара. След излизането на информацията, Instagram профилът на нейната дъщеря Полина, който изобилствал от снимки на яхти, диаманти и скъпи курорти, бе моментално заключен.

Скандалът избухна отново, след като Лавров се „скри“ от медиите – и се появи едва след няколко дни с кратко интервю, илюстрирано с едногодишна снимка. Британските издания не закъсняха с иронията: „Болен ли е, уволнен ли е… или е паднал от прозореца?“

Официално обяснение така и няма. Но неофициално Москва шушука, че старият дипломат може да е платил висока цена за „любов, която не подлежи на протокол“.