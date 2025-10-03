Защо БТВ се прецака с Ергенът?

БТВ години наред градеше имидж на „семейната телевизия“. Концепцията беше заложена още по времето на директор Светлана Василева и работеше перфектно – зрителите свързваха канала със стойностни, консервативни и обединяващи формати. Предавания като „Фермата“, „България търси талант“ и дори сериалите, които вървяха в праймтайм, поддържаха този образ.

В същото време Нова телевизия винаги залагаше на обратното – градски, смели и често скандални продукции. „Биг Брадър“, „Игри на волята“, „Стани богат“ в по-провокативния си период – това беше марката на Нова. Те играеха с модерното, с границата между шоу и пошлост, и успяваха да задържат публиката, която търсеше именно това.

Решението на БТВ да излъчва „Ергенът“ обърка целия баланс. Телевизията изведнъж се опита да бъде „Нова от Али Експрес“ – копие, което няма нито опит, нито автентичност в подобни формати. Зрителите, които бяха свикнали да получават семеен и „чист“ продукт, изведнъж се сблъскаха с пошъл риалити спектакъл, пълен с драми, интриги и евтин сексапил.

Резултатът беше предсказуем – БТВ не спечели градската, провокативна публика (тя отдавна си е при Нова), но загуби част от традиционните си зрители. Тези, които търсят спокойни, класически формати, останаха разочаровани. Вместо да укрепи бранда си, телевизията сама разклати основата, върху която стоеше години наред.

С други думи – „Ергенът“ не направи БТВ по-модерна, а просто я лиши от идентичност. В желанието си да бъде „като другите“, телевизията забрави защо изобщо беше различна.

И тук е големият въпрос – ще успее ли БТВ да си върне доверието на старите си зрители, или окончателно ще се превърне в евтина имитация на конкуренцията?