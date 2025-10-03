Разкри се кое е любимото тв предаване на Светослав Вуцов

Вратарят на Левски и националният ни отбор по футбол Светослав Вуцов е луд фен на „Игри на волята“, разри баща му Вили Вуцов, научи сайта ни. Оказва се, че младият страж е толкова запален, че вече знае по име всички участници. Дори в съблекалнята често вкарвал лафове от шоуто, с които съотборниците му се забавляват.

Светослав Вуцов не изпуска предаване. Дори, когато е на мач, в автобуса си пуска на телефона „Игри на волята“ на запис и гледа предаването. Съотборниците му се шегуват, че ако можеше, би излязъл с телефона на терена. Явно за него предаването е нещо като ритуал, без който не минава ден.

„Веднъж го търся и не вдига телефона. Питам го защо, той ми вика, че си е сложил слушалките и гледал „Игри на волята“ на запис в автобуса„, разкри баща му Вили Вуцов. Вили признава, че вече свикнал със страстта на сина си и дори понякога гледа с него. В семейството често се обсъждат стратегиите на участниците така, сякаш са футболни тактики.

Братът на Светослав Вуцов също гледа „Игри на волята“. Тази година шоуто прави добър рейтинг – около 33% от зрителите гледат него. Изглежда, че то е любима семейна забава за Вуцови и събира всички пред екрана. А в самия футболен свят явно Вуцов-младши е най-големият му фен.