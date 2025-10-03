Коя е гаджето на Александър Николов?

България има нови спортни герои – братята Александър и Симеон Николови. Те не само донесоха среброто от Световното първенство по волейбол във Филипините, но и превзеха сърцата на фенове в Азия, където вече се появяват фенклубове, клипове и романтични колажи за тях.

21-годишният Александър Николов, реализатор №1 на турнира със 173 точки, има стабилна връзка с Юлита Димитрова – внучка на волейболните легенди Иван Сеферинов и Мая Стоева. Двамата са заедно от пет години, въпреки разделите и предизвикателствата. „Когато другите почиват, Алекс е в залата. Знам през какво минава и мечтите ни вече са общи“, споделя тя. Красотата и отдадеността ѝ превръщат Юлита в „първа дама“ на националния ни тим.

По-малкият брат, 18-годишният Симеон, стана център на внимание не само със силната си игра като разпределител, но и заради връзката му с филипинската звезда Микаела „Белла“ Белен. Тя не пропусна нито един мач на България, а камерите често я улавяха да чака Мони след двубоите. Двамата вече си разменят послания и клипове в социалните мрежи, а феновете ги наричат „най-красивата спортна двойка“.

Днес братя Николови са повече от спортисти – те са идоли и секссимволи, чиито лични истории се следят толкова внимателно, колкото и успехите им на полето. Алекс вече е звезда в световния волейбол, а Мони тепърва пише своята история в „Локомотив“ (Новосибирск). Заедно двамата доказаха, че фамилията Николов не просто има наследници, а носи нов дух и надежда за възраждането на българския волейбол.