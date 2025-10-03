Венета Райкова отново е на гребена на вълната – и този път шумът около името ѝ е по-силен от всякога. Откакто се появи като водеща в „Преди обед“ по bTV, рейтингите на предаването скочиха и то се превърна във фаворит на зрителите.

Конкуренцията в сутрешния ефир е жестока, но именно Райкова – скандалната, директна и винаги различна – успя за броени седмици да обърне играта в своя полза. В същото време форумите се пълнят със слухове, че успехът ѝ не се дължи само на опит и харизма, а и на мистични ритуали, към които тя от години имала слабост.

Историята на Венета е добре позната – още през 2000-те тя направи име с „Горещо“, където беше наричана „устата водеща“. После премина през риалити формати, танцови шоута и книги, които въпреки критиките винаги ставаха бестселъри. Още тогава се носеха слухове за увлечението ѝ по астрология и нумерология.

Сега обаче конспирациите стигат по-далеч. Анонимни потребители твърдят, че появата ѝ в „Преди обед“ била избрана според изчисления на звезди и числа. Според тях Райкова работела с карти, амулети и предмети със „защитна енергия“ в студиото. Дори се разпространяват версии, че книгите ѝ съдържали „вградени заклинания“, които подсъзнателно влияят на читателите.

Истинска буря предизвика публикацията ѝ в Instagram, че видеата ѝ са достигнали до над 3 милиона гледания. Феновете я поздравиха, но скептиците веднага обявиха: „Това не е случайно, това е магия“.

Дискусиите са полярни – за едни Венета е „телевизионна вещица, която омагьосва зрителите със своята харизма“, а за други – манипулаторка, която „използва енергия, за да държи публиката прикована“. Каквато и да е истината, едно е ясно – Венета Райкова знае как да бъде в центъра на вниманието.