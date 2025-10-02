Тунел на АМ Струма се бори за европейски приз!

До 15 октомври е гласуването в конкурса за най-добри проекти на Европейската комисия – REGIOSTARS 2025. Проектът за изграждането на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ е сред 5-те номинации, достигнали до последна фаза на надпреварата в категория „Свързана Европа“ – съобщават от АПИ.

Припомняме, че гласуването за финалистите, което ще определи Наградата на публиката, започна в началото на септември и продължава до 15 октомври. Всички желаещи да подкрепят проекта за тунел „Железница“, могат да го направят на следния линк: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-3. Публичният вот е достъпен и във всички социални платформи, на страниците на инициативата- REGIOSTARS Awards public voting.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе в средата на октомври т. г. в Брюксел. На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официалната церемония, която ще се проведе на 15 октомври.

Общият брой на проектите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС. Определените за последна фаза проекти са оценени от жури, назначено от Европейската комисия.

Тунел „Железница“ е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при масови инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Гласуването може да се направи и в посочените социални платформи:

Instagram: https://www.instagram.com/p/DOGH1XxCAth/?igsh=MTJmNDd0anl3bjIzdQ==

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1BB865QqQv/?mibextid=wwXIfr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/european-commission-eu-funds_regiostars-euregionsweek-cohesionpolicy-activity-7368609924349726725-_bgN?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAFNBwk0Ba0M1QI8Xtq2No-P0qISfWa6seSQ

https://x.com/euinmyregion/status/1962818780003746143?s=46